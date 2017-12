Die Hoffnung war vergebens. Alle Fans von Michael Schumacher (48), die sich eine Glücksnachricht zum Jahresende gewünscht hatten, werden enttäuscht: Stattdessen stehen die Zeichen auf Abschied. Wie bitter!

Schumis Familie hat eine schwere Entscheidung getroffen: Sie gibt Erinnerungsstücke wie Rennwagen, Helme oder Pokale an die neue Michael-Schumacher-Ausstellung. Die soll ab April 2018 im Nordwesten Kölns zu sehen sein. Etwas wird fehlen: Schumis Ferrari F2001, mit dem er mehrere Rennen gewann, wurde in New York bei einer Auktion für 6,35 Mio. Euro an einen unbekannten Sammler versteigert. Der Ausverkauf von Schumis Erinnerungsstücken hat begonnen.

Schumis Managerin spricht für die Familie

Das Auto wird wohl nie wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein! Genau wie die Rennlegende? „Die Familie möchte Danke sagen“, so seine Managerin Sabine Kehm (52) über die neue Ausstellung – aber wohl auch einen Schlusstrich ziehen: Schumi war mit den Stücken sicher emotional eng verbunden. Wenn er sie nicht mehr braucht, um in Erinnerungen zu schwelgen, lässt das nichts Gutes vermuten! „Ich glaube, ihn werden wir nie wieder sehen, also behalte ich ihn in Erinnerung!“, sagt ein Fan auf Facebook Adieu. Und wenn ein anderer ihn dort mit den Worten „Ein echter Champion für die Ewigkeit“, würdigt, klingt das fast wie ein Nachruf.

Michael Schumacher: Beunruhigende Worte seiner Managerin

Eine Rückkehr von Schumi ins Rampenlicht wirkt weiter entfernt denn je. Auch für die Kartbahn in Kerpen, in der er einst seine Runden drehte, sieht es düster aus: Sie soll dem Braunkohle-Tagebau weichen. Dafür wurde nun eine Schumi-Ausstellung in Marburg verlängert – um den Abschied zu erleichtern? Bald werden sich die Fans nur noch vor Museums-Vitrinen an ihn erinnern können. Traurige Aussichten – wenn nicht noch ein Wunder geschieht!