Michael Schumacher: Bitterer Verrat! Seine Sachen werden schon verkauft

Auch Michaels Vater hat noch engen Kontakt zu Schumi, besucht ihn regelmäßig in der Schweiz, wohnt dann in einem Nebengebäude auf dem Anwesen. Doch nicht immer verhielt er sich so vorbildlich wie heute, erlaubte sich laut einem Insider in der Vergangenheit sogar einen pietätlosen Fauxpas: Kurz nachdem Michael so tragisch verunglückt war, verkaufte Rolf Skier seines Sohns an einen Bekannten! "Bei einem Treffen kamen sie auf das Thema Skifahren zu sprechen", so der Insider zu "Closer". "Und dann bot Rolf die Skier für einen symbolischen Preis zum Verkauf an" Der Bekannte nahm das Angebot an – und schnappte sich damit ein Andenken von höchstem emotionalen Wert an den Formel-1-Helden.