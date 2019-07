Reddit this

Michael Schumacher: Böse Enthüllung! Was verschweigt sein bester Freund?

Seit seinem schweren Skiunfall kämpft sich Michael Schumacher zurück ins Leben. Was sein Freund nun über seinen Gesundheitszustand ausplauderte, löst große Sorge aus.

Einen Freund im Stich lassen, weil sich seine Lebensumstände geändert haben? Jean Todt stellt sich diese Frage nicht. Der ehemalige Ferrari-Teamchef besucht regelmäßig. In einem Interview mit Radio Monte-Carlo verrät er Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des Rekordweltmeisters, der sich bei einem Skiunfall schwer am Kopf verletzte.

Wie es Michael Schumacher wirklich geht, bleibt ein Geheimnis - und vor allem, wie Todt immer wieder betont, seine Privatsache. Aber diesmal lassen seine Worte aufhorchen. Denn was er über seinen Schumi-Besuch erzählt, beunruhigt zutiefst. "Natürlich kann unsere Freundschaft nicht mehr so sein, wie sie einmal war. Eben weil wir nicht mehr dieselbe Kommunikation haben wie früher", beschreibt Jean Todt dem Radiosender seine Begegnung.

Was heißt das? Kann er sich mit Michael Schumacher gar nicht mehr unterhalten? Der Franzose winkt ab: "Es ist etwas sehr Privates", erklärt er. "Es wird sehr gut für Michael gesorgt. Er lebt mit seiner Familie in seinem Haus zwischen Genf und Lausanne", so Todt. Und noch wichtiger: "Er kämpft weiter."

Michael Schumachers Familie kämpft weiter

"Und seine Familie kämpft genauso", fügt Jean Todt hinzu. Das Schicksal von Corinna Schumacher und den Kindern liegt ihm sehr am Herzen. Wenn er Michael besuche, fühle er sich nicht hilflos, betont Todt auch. "Am Ende helfen ihm aber nur positive Gedanken", sagt er. "Ich und seine ganze Familie reagieren trotz der Umstände im mentalen Sinne positiv."

Michael Schumacher: Drama um Tochter Gina-Maria

Aus Freundschaft zu Michael Schumacher hält Jean Todt auch immer wieder seine schützende Hand über Sohn Mick. "Wir müssen ihn in Frieden lassen", sagt er im Hinblick auf den jungen Rennfahrer. "Ich kenne ihn schon, seit er ein Baby war. Ich liebe ihn, er ist ein großartiger Charakter." Und er freut sich für den 20-Jährigen, der einen besonderen Auftritt im Rahmen des Großen Preises von Hockenheim hat: Vor dem Rennen wird Mick einige Show-Runden in dem Ferrari absolvieren, mit dem sein Vater 2004 seinen siebten und letzten WM-Titel gewann. Jean Todt ist sicher, das auch Michael Schumacher stolz auf seinen Sohn ist.

Haben Michael Schumachers Ärzte einen verhängnisvollen Fehler gemacht? Die erschütternde Enthüllung erfahrt ihr im Video: