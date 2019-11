Reddit this

Michael Schumacher: Brisante Enthüllung! Wovor hat seine Familie so viel Angst?

Die Schumachers waren die Star-Gäste bei einer Veranstaltung in der Frankfurter Alten Oper. Doch es blieb ein bitterer Beigeschmack...

Wie eine menschliche Wand standen eine Frau und acht Männer rund um den Tisch den Tisch der Schumachers . Schwarze Anzüge, strenger Blick, Abwehrhaltung. Beim Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt wurden Mick (20) und Corinna Schumacher (50) strikt abgeschirmt. Keiner sollte unangenehme Fragen stellen. Wovor haben die Angehörigen von Renn-Legende (50) nur solche Angst?

Es war eine Feier mit bitterem Beigeschmack. Formel-2-Rennfahrer Mick Schumacher wurde für sein soziales Engagement als Sportler mit Herz ausgezeichnet. An der gleichen Stelle, an der sein Papa Michael Schumacher vor sieben Jahren als Legende des Sports geehrt wurde. Aber spontane Gratulationen am Tisch? Ein Ding der Unmöglichkeit. Die muskelbepackten Personen-Schützer ließen niemanden durch. Eine -Reporterin des Hessischen Rundfunks blitzte ebenfalls eiskalt abAuf die Frage, warum man keine Interview machen dürfe, lautete die Antwort des Leibwächters: „Er möchte das nicht!" Selbst als Mick Schumacher das stille Örtchen aufsuchte, wurde er von acht Bodyguards begleitet.

Wovor fürchten sich die Schumachers?

Was ist da bloß los? Auch Corinna ließen sie nicht aus den wachsamen Augen. Ein so massives Auftreten der Sicherheitsleute gab es selbst zu Schumis besten Zeiten als siebenfacher Formel-1-Weltmeister nicht. Fast hatte man den Eindruck, die Familie wolle etwas verbergen. Bei vielen Ballgästen kam dieser menschliche Schutzwall nicht gut an.

Michael Schumacher: Alarmierende Beobachtungen aus der Familie

Auch Schumis Tochter Gina-Maria (22) sorgte am gleichen Tag 550 Kilometer südlich von Frankfurt für einen überraschenden Auftritt. Zum Abschluss eines Westernreit-Events trat sie im roten Rennanzug ihres Vaters an. Auch ihr Hengst Lilbelicimo Wimp wurde als Ferrari verkleidet – Heckspoiler inklusive. Für Fans von Schumi und des Reitstils Reining, den Gina betreibt, vielleicht eine schöne Geste. Viele Tierschützer fanden die Aktion jedoch nicht so gelungen...

