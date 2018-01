Michael Schumacher: Darum sind keine Worte nötig

Sein tragischer Skiunfall jährte sich nun zum vierten Mal, und nicht nur die Fans haben Michael Schumacher nicht vergessen. Obwohl er seither nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war, ist die Anteilnahme weltweit riesengroß. Und auch seine ehemaligen Kollegen behalten Schumi in lebhaffter Erinnerung.

Michael Schumacher: Das war sein letzter Wunsch vor dem Ski-Unfall!

Nun meldete sich ein ehemaliger Wegbegleiter des Formel-1-Stars zu Wort und schwärmte über die ganz besondere Zusammenarbeit mit Michael Schumacher. "Wir verstanden uns fast ohne Worte, wie Gedankenübertragung. Michael war auch der geborene Leader", so Renningenieur Pat Symonds laut "Speedweek". Obwohl die gemeinsame Zeit nun schon lange zurückliegt, ist der 64-Jährige noch immer begeistetr von dem Ausnahme-Fahrer. "Du musst dem Piloten so nahe sein, dass du fast erahnen kannst, was der andere denkt. Als ich etwa mit Michael Schumacher zusammen gearbeitet habe, da erreichten wir dieses Niveau – ein Verständnis fast ohne Worte, es war beinahe wie Gedankenübertragung", erinnert er sich.

Er beschreibt den Menschen Michael Schumacher

Und er schiebt ein paar Sätze hinterher, die auch seine Familie gerne hören dürfte. "Von allen Piloten, mit welchen ich in gut vierzig Jahren Rennsport gearbeitet habe, ist mir Michael Schumacher der Liebste."

Er schwärmt auch von Schumis menschlichen Qualitäten. "Michael konnte unglaublich gut mit Menschen umgehen. Er ist einer der nettesten Kerle, die ich je in diesem Sport getroffen habe. Ich halte die grössten Stücke auf ihn. Seine Mitarbeiter waren ihm wirklich wichtig, er kannte jeden. Wenn er in meiner Nachbarschaft leben würde, dann wäre das mein besten Freund."

Worte, die das Andenken an Michael Schumacher nur noch heller strahlen lassen dürften...