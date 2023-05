Michael Schumacher: Das Blatt hat sich gewendet

Seit dem schrecklichen Ski-Unfall von Michael Schumacher ist nicht viel über seinen Gesundheitszustand bekannt. Öffentliche Auftritte hat es seitdem nicht gegeben. Der Ex-"Formel 1"-Profi wird von seiner Familie beschützt und es sieht derzeit auch nicht so aus, als würde er jemals wieder in die Öffentlichkeit treten. Seine Liebsten können natürlich nachvollziehen, dass die Fans sich seit 2013 fragen, wie es ihrem Idol geht. Doch Schumis Privatsphäre steht für sie weiterhin an erster Stelle...