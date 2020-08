Michael Schumacher: Das Drama am 25. Hochzeitstag

Ein Vierteljahrhundert bedingungslose Liebe. 25 Jahre, in guten wie in schlechten Zeiten. Seite an Seite. Etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, was man eigentlich feiern möchte. Mit der Familie, Freunden, guten Bekannten. Ein rauschendes Fest für die Silberhochzeit. Das hatten sich auch Michael (51) und Corinna Schumacher (51) gewünscht. Dem Paar war sein Ehejubiläum immer heilig. Zum zehnten Hochzeitstag schenkte Michael seiner Liebsten sogar die Ranch, die Corinna heute noch so sehr liebt.

Doch das Schicksal wollte es anders. Und so wird es sicher kein fröhliches Fest geben, wenn Michael und Corinna am 1. August ihren 25. Hochzeitstag begehen. Michaels Gesundheitszustand lässt das einfach nicht zu.

„Er kämpft noch immer“, erzählte sein guter Freund Jean Todt (74) gerade erst in einem Interview. „Ich hoffe, dass die Welt ihn wiedersieht. Darauf arbeiten er und seine Familie hin.“ Doch noch ist es nicht so weit.

Michael Schumacher und Corinna halten fest zusammen

Es ist und bleibt ein Drama, dass ihr Mann immer noch an den schrecklichen Folgen seines Skiunfalls leidet. Sie sind zu gravierend, um an eine Rückkehr in die Öffentlichkeit auch nur zu denken. Auch an eine zweite Hochzeitsfeier nicht. So sehr sich das Corinna vielleicht auch gewünscht haben mag. Es würde nicht verwundern, wenn da auch mal Tränen fließen.