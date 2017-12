Still liegt es da. Das Anwesen von Michael Schumacher (48) am Genfer See. Eine trügerische Idylle: Bis zuletzt schien es, als würde seine Familie dort traurige Festtage verbringen. In der dunklen Vorahnung, Schumi könne womöglich nie mehr ins Rampenlicht zurückkehren. Umso schöner, dass es nun ein Weihnachtswunder gibt!

Wohl kaum einer hatte noch an diese Wendung geglaubt

Als Michael in die Hall of Fame des Motorsports aufgenommen wurde, sagte sein Freund Jean Todt (71): „Wir vermissen Michael. Er ist immer noch hier und kämpft weiter.“ Worte, die bewegen. Und deutlich machen: Schumi ist zurück im Leben. Wie schön! Seine Tochter Gina-Maria (20) verbreitet ebenso Optimismus. „Du musst mit dir Geduld haben“, schickt sie auf Instagram mutmachende Worte an ihren Papa.

Michael Schumacher: Diese Nachricht hält die Welt in Atem!

Die Familie ist angesichts der glücklichen Wendung voller Dankbarkeit. Gina-Maria etwa bringt sie mit einer bewegenden Aktion zum Ausdruck: „Gerne möchte ich einem Kind Zeit mit meinem Pferd schenken“, schreibt sie bei Facebook. Auch andere sollen wieder hoffen können!

