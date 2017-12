Michael Schumacher: Das war sein letzter Wunsch vor dem Ski-Unfall!

Der Unfall von Michael Schumacher jährt sich zum vierten Mal. Der ehemalige Formal 1-Weltmeister verunglückte bei einem Skiunfall in den Alpen. Seitdem bangen die Fans um die Sport-Ikone.

Nach dem Ski-Unglück hatte Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seitdem gibt es kaum Informationen zu seinem Gesundheitszustand. Seine Managerin Sabine Kehm hält sich bewusst mit Informationen zurück, um die Privatsphäre der Familie zu schützen.

Michael Schumacher wollte sich vor dem Ski-Unfall zurückziehen

Die französische Zeitung „L’Equipe“ enthüllte aber nun brisante Aussagen der Managerin. Vor seinem tragischen Ski-Unfall hatte Schumi den Wunsch, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. „Er sagte mir: Ruf mich nicht an, um Dinge mit mir zu planen. Ich werde verschwinden“, sagte Sabine Kehm laut der Zeitung. „Es war sein geheimer Wunsch“, so Sabine Kehm. Michael Schumacher hat seit dem Ski-Unglück einen langen Rehabilitationsweg vor sich und befindet sich gemeinsam mit seiner Familie in einem Anwesen am Genfer See.

Michael Schumacher: Schock für seine Familie!

Seit dem verhängnisvollen Sturz auf Skiern ist viel Zeit vergangen. Während seine Kinder mittlerweile große Karrieren gestartet haben, bleibt ihr Vater weiterhin von der Öffentlichkeit abgeschirmt. "Es ist das Recht der Familie, damit so umzugehen, wie es am besten ist für die Familie", sagte Managerin Sabine Kehm in diesem Jahr in einem Interview dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die letzte Meldung über seinen Gesundheitszustand kam im September 2014, wo von der Uniklinik Grenoble nach Hause verlegt wurde. Michael Schumacher ist mit 91 Siegen noch immer der erfolgreichste Formel 1-Pilot in der Geschichte.