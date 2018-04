Michael Schumacher: Die Familie zerbricht!

Auf seine Familie kann Michael Schumacher zählen - in guten wie in schlechten Zeiten stehen die Angehörigen hinter der Formel-1-Ikone, sind sein Fels in der Brandung. Seit seinem schweren Skiunfall ist der Rückhalt in der Familie für Schumi auch wichtiger denn je. Seine Frau Corinna, die Kinder Gina Maria und Mick, sein Bruder Ralf - sie alle helfen ihm durch die wohl schwerste Zeit seines Lebens. Doch jetzt gibt es bittere Neuigkeiten...

Michael Schumacher: Die Akte der Schande!

Denn offenbar gibt es hinter Fassade tiefe Risse im Familienglück. Es geht um Intrigen, Verrat und schwere Vorwürfe - und jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: