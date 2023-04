Michael Schumacher: Die nächste Familientragödie bahnt sich an

Nach zwei Jahren als Stammfahrer bei Haas musste Mick Schumacher nämlich für die Saison 2023 bei Mercedes als Ersatzfahrer in die zweite Reihe rücken. Für den Sohn von Michael Schumacher nur schwer zu ertragen, da es kein Geheimnis ist, dass er nach größeren Erfolgen strebt. Doch wenn es nach Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone geht, sieht er für Mick nur wenig Erfolgschancen! In einem Interview mit RTL/ntv und "Sport.de" verrät er: Er muss diesen Traum vergessen, denn früher oder später wachen wir alle aus einem Traum auf." Er ergänzt: "Er muss das vergessen und anfangen, darüber nachzudenken, was die Alternative ist, und versuchen, das zu verfolgen." Oh je! Bittere Worte, die düstere Schatten auf die Schumachers werfen! Doch kann Mick nicht auf die Unterstützung seiner Familie zählen? Auch dazu hat Bernie Ecclestone eine klare Meinung: "Sie sind nicht die Art von Leuten, die ihm helfen können. Sie helfen ihm in vielen Dingen, aber nicht für eine Karriere als Formel-1-Fahrer." Wie es für Mick wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...

