Michael Schumacher: Die nächste Klatsche für Sohn Mick

Toto Wolff verrät, dass die Situation momentan nicht leicht ist. "Es ist eine schwierige Situation, weil wir ja zu sind und ich mir für den Mick wünschen würde, dass er einen Sitz bekommt. Er würde das auch verdienen", erklärt er im Interview mit dem Sender Sky. "Die Situation in 2024 ist so ungünstig, in 2025 gehen wieder ein paar Türen auf."

Im nächsten Jahr stehen die Chancen für Mick also nicht gut. Doch vielleicht schafft er sein Comeback ja 2025. Es wäre ihm sehr zu wünschen...

