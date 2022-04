Michael Schumacher: Die Sorge um ihn wird immer größer

Beim Qualifikationstraining in Saudi Arabien verlor Mick in einer Kurve die Kontrolle über seinen Rennwagen. Michaels einziger Sohn raste mit mehr als 200 Stundenkilometern in die Streckenbegrenzung. Der Wagen wurde völlig zerfetzt, wie durch ein Wunder bleibt Mick unverletzt – doch Michael erfährt dies erst später. Der Moment, in dem sein Sohn verunglückt – er muss für helle Aufregung gesorgt haben. Aufregung, die Michael in seinem Zustand nicht guttun kann!