Michael Schumacher: Diese Nachricht hält die Welt in Atem!

Auch wenn Michael Schumacher seit seinem trafischen Skiunfall vor vier Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden, leuchtet sein Ruhm aus Formel-1-Tagen noch immer nach. Und das betrifft offenbar auch den finanziellen Aspekt: Laut Forbes steht Schumi auf Platz fünf der Rangliste der bestbezahlten Sportler der Welt.

Nur Basketballer Michael Jordan und die Golfer Tiger Woods, Arnold Palmer und Jack Nicklaus konnten Michael Schumacher abhängen. David Beckham kommt als bestbezahlter Fußballer auf Platz sieben.

Michael Schumacher: Bitterer Abschied! Familie zieht radikale Konsequenz

Bei der Berechnung bezog sich Forbes auf Gehälter, Werbeeinnahmen, Preisgelder sowie Bonuszahlungen. Für Michael Schumacher wurde die Summe von 850 Millionen Euro angesetzt.

Michael Schumacher befindet sich seit seinem Unfall noch immer in Rehabilitation und erholt sich von seinen schweren Verletzungen in seinem Zuhause am Genfer See. Um seinen Gesundheitszustand macht seine Familie seither ein großes Geheimnis.