Michael Schumacher: Tochter Gina Maria gibt neue Hoffnung

In diesen Tagen denken Michael Schumachers Fans besonders oft an ihn. Vor nicht einmal einer Woche jährte sich der Tag seines tragischen Ski-Unfalls zum vierten Mal, gestern hatte der Ex-Formel-1-Fahrer Geburtstag.

Natürlich ist diese Zeit auch für seine Familie besonders emotional. Während die meisten seiner Angehörigen sich eher zurückziehen und nach wie vor keine Details zum Gesundheitszustand des 49-Jährigen bekanntgeben.

Michael Schumacher: Darum sind keine Worte nötig

Gina Maria Schumacher rührt zu Tränen

Anders seine Tochter Gina Maria: Zu Michael Schumachers Geburtstag postete sie auf ihrem Instagram-Profil einen emotionalen Post zum Gedenken an ihren Vater.

Zu einem Schwarz-Weiß-Bild von Schumi schreibt sie: "Happy Birthday to the best Dad ever. We love you."

Die Fans schöpfen neue Hoffnung

Der allerbeste Vater... Es scheint also, als wäre Michael Schumacher noch immer ein liebevoller Vater, der für seine Tochter da ist, wenn sie ihn braucht.

Seine Fans schöpfen neue Hoffnung aus Gina Marias Post: "Alles Gute zum Geburtstag. Kämpfe für dich und deine Familie. Sie gibt dir Kraft", schreibt einer. "Herzlichen Glückwunsch Ehemann, Champion, Held, Vater, Inspiration, Vorbild, Freund. Ich denke an dich. Ich bete für dich", ein anderer.