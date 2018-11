Michael Schumacher: Dieses Interview rührt zu Tränen!

Reddit this

Inzwischen liegt der tragische Unfall, der aus seinem gewohnten Leben riss, fast fünf Jahre zurück. Nur seine engsten Angehörigen wie Ehefrau Corinna (49) kennen den Gesundheitszustand der Formel-1-Ikone. Was ihnen aber wichtig ist: Schumi soll in den Köpfen der Menschen bleiben, nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb veröffentlichen sie immer wieder Fotos und Videos des Ausnahmesportlers. Doch das Video, das nun auf ihrer Homepage veröffentlicht, trifft die Fans mitten ins Herz.

Wie geht es Michael Schumacher?

In dem Video zu sehen: Michael Schumacher selbst! Bisher unveröffentlichte Aufnahmen, auf denen er ruhig, fast traurig wirkt. Schumi ganz privat - die Videoausschnitte sind genau deshalb wirklich berührend und eine Botschaft an die Fans, auf die sie viele Jahre warten mussten...

Die bewegenden Bilder seht Ihr im Video: