Michael Schumacher: Drama um seinen Ex-Manager! "Willi wäre fast gestorben"

Im Krankenhaus musste Willi Weber mehrfach operiert und fünf Mal am Tag mit Antibiotika durchgespült werden. Mittlerweile ist er zu Hause - allerdings in der Villa in Stuttgart bei seiner Noch-Ehefrau Heidi!

Wie seine Freundin das wohl findet? Heike ist die neue Frau an der Seite von Willi, doch sie darf ihn in der Villa nicht besuchen. "Willi wäre fast gestorben. Aufregung ist für ihn aktuell Gift. Er braucht mentale Ruhe, das hilft ihm, dann wird er wieder fit", verrät seine Freundin Heike gegenüber "Bild". "Er ist ein willensstarker Mann. Ich würde wirklich gerne Tag und Nacht für ihn da sein. Das geht eben momentan nicht so einfach."

Dafür bekommt der 80-Jährige aber anderweitig Hilfe. Ein Krankenpfleger kümmert sich um ihn und hilft ihm wieder auf die Beine zu kommen...

