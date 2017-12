Michael Schumacher: Ein schwarzer Tag für seine Familie

Seit Michael Schumachers schrecklichem Ski-Unfall muss seine Familie stark sein - doch heute ganz besonders. Denn: Genau heute vor vier Jahren verunglückte die Formel-1-Legende schwer.

Auf Michael Schumachers Profilen in den sozialen Netzwerken posten seine Angehörigen seitdem immerwieder alte Fotos von ihm, um an ihn zu erinnern. Nur heute nicht. Auch auf den Profilen seiner Kinder Mick und Gina-Maria Schumacher herrscht bisher Funkstille.

Michael Schumacher: Das war sein letzter Wunsch vor dem Ski-Unfall!

Verständlich. An keinem anderen Tag wird den Lieben von Michael Schumacher vermutlich so sehr vor Augen gehalten, was der schreckliche Unfall damals angerichtet hat - auch, wenn die Öffentlichkeit bisher nicht weiß, was das genau ist. Klar ist jedoch: Heute gibt es für seine Familie Wichtigeres als Instagram und Facebook!

Es gibt kaum Infos zu Michael Schumachers Gesundheitszustand

Michael Schumachers Managerin Sabine Kehm gibt so gut wie keine Infos über den Gesundheitszustand des 48-Jährigen preis.

Dennoch wünschen wir Michael Schumacher von ganzem Herzen: Gute Besserung!