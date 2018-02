Michael Schumacher: Emotionale Worte seiner Tochter Gina

Michael Schumachers Tochter, Gina Maria (21), gibt sich weiterhin kämpferisch. Vor einigen Tagen berührte die 21-Jährige ihre Fans auf Instagram erneut mit besonders emotionalen Worten.

Zu einem Bild, das sie beim Reiten zeigt, schrieb Gina Schumacher: "Um Erfolg zu haben, muss man zunächst einmal daran glauben."

Michael Schumacher: Warum schweigt Corinna seit dem schrecklichen Unfall?

Gina Schumacher postete den Satz an ihrem Geburtstag

Dazu stellte sie den Hashtag "KeepFighting". Diese Worte lassen sich zwar auf die sportliche Karriere der Tochter von Michael Schumacher beziehen, sind gleichzeitig aber auch der Leitspruch, den seine Familie für Ginas Vater nach seinem schrecklichen Ski-Unfall gegründet hat.

Besonders bezeichnend: Gina Schumacher postete die Worte an ihrem Geburtstag. Ein Tag, an dem sie mit Sicherheit sehr an das große Unglück, das ihrer Familie wiederfahren ist, erinnert wurde.