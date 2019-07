Von (50) ist bekannt, dass er an geheime, spirituelle Kräfte glaubt und dass Rituale und Symbole für ihn große Bedeutung haben. So trug er beispielsweise auf seinem Helm die Namen seiner Kinder Gina Maria (22) und Mick (20) in chinesischen Schriftzeichen und stieg nie von der rechten Seite ins Auto ein. Und außerdem hat er eine große Sammlung von Amuletten, die er je nach Anlass um den Hals oder am Arm trägt.

Auch für Ehefrau Corinna (50) stellen solche Amulette einen wichtigen Anker im Leben dar. Sie geben ihr Mut, bestärken sie in ihrer jeweiligen Gefühlslage.

Doch nun das eigentliche, bewegende Ereignis: Seit einigen Wochen funkelt an Corinnas Hals an einer filigranen Kette ein neues, auffälliges Schmuckstück: ein silberner Schmetterling, der seine kleinen Flügel weit ausbreitet.

Wer nun die Schumachers und ihren Glauben kennt, der weiß, dass Corinnas Schmetterling mehr ist als ein gewöhnliches Schmuckstück. Er ist das Zeichen, auf das alle gewartet haben!

Corinna Schumacher trägt ein vielsagendes Symbol

Denn in der Welt der Symbole ist der Schmetterling Sinnbild für Wiedergeburt und kraftvolle Verwandlung. Der Schmetterling erscheint, sobald die Zeit des Ausharrens und der Prüfung vorbei ist – und ein unbeschwerter Neubeginn bevorsteht. Dass Corinna ausgerechnet jetzt dieses Symbol um den Hals trägt, ist also kein Zufall!

Wie können wir dieses Zeichen deuten? Ist der Schmetterling das Zeichen, dass Michael Schumacher endlich auf dem Weg der Besserung ist? Kann er jetzt in seine Villa nach Mallorca gebracht werden, so wie das jüngst im Umfeld der Familie Schumacher besprochen wurde? Trägt Corinna den Schmetterling, weil sich bei ihr zurzeit vieles im Umbruch befindet, es bergauf geht und sich eine kraftvolle Verwandlung ankündigt?

Michael Schumacher glaubt fest an die spirituellen Kräfte. Sie haben bei ihm Kräfte freigesetzt und ihn zu seinen Erfolgen getragen. Es wäre schön, wenn dies auch diesmal gelingen könnte und Corinnas Schmetterling das Zeichen wäre, dass sich nun alles zum Guten wendet...

