Michael Schumacher: Endlich Neuigkeiten, endlich neue Hoffnung!

Lange war es still um ihn. Jetzt sieht es so aus, als habe der Rennsportler ein neues Projekt!

Die Zeit heilt alle Wunden – eine Weisheit, die so mancher Fan von Michael Schumacher (49) zuletzt wohl in Zweifel zog. Schon vier Jahre ist der schreckliche Skiunfall jetzt her. Und positive Nachrichten über Schumis Gesundheitszustand waren zuletzt rar. Nun aber scheinen sich die Dinge doch noch zum Guten zu entwickeln: Endlich gibt es Neuigkeiten!

Schumachers Familie bricht endlich ihr Schweigen!

Zwar bleibt sich seine Familie treu und hält sich mit Details zurück, zwischen den Zeilen jedoch scheint die Sache klar: In Köln wurde jetzt Wunderbares zum Michael-Schumacher-Museum bekannt gegeben, das im April endlich eröffnet werden soll: „Michael hat über all die Jahre die meisten seiner Autos sowie viele Overalls aufbewahrt. Wir hatten immer im Hinterkopf, diese der Öffentlichkeit zugängig zu machen.“

Michael Schumacher: Die Worte seiner Tochter Gina machen Mut

Ein „Wir“, das Michael offenbar mit einschließt. Das bestärkt die Hoffnung seiner Fans: Er wird wieder gesund! Auch die Tatsache, dass seine Liebsten zuletzt entspannt wirkten, lässt nur das Beste für Schumi vermuten. Das Happy End scheint nun zum Greifen nah!

Welcher Satz nun auch gerade neue Hoffnung schürt, erfahrt Ihr im Video: