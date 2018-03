Michael Schumacher: Erneute Familientragödie!

Michael Schumacher und sein Bruder traten 1997 gegeneinander an. Die ehrgeizigen Brüder lieferten sich ein rasantes Formel-1-Duell, bei dem Ralf seinen Bruder bei einem dramatischen Unfall von der Strecke kickte. Eine lebensbedrohliche Situation!

Nun bahnt sich ein neuer Konkurrenzkampf in der Familie an, der ebenfalls sehr gefährlich werden könnte. Ralfs Sohn David wird bald gegen Michaels Sohn Mick antreten müssen. „Ich würde gern gemeinsam mit meinem Cousin Mick in der Formel 1 an den Start stehen“, erklärt der 16-Jährige selbstbewusst.

Michael Schumacher: Diese Nachricht hält die Welt in Atem!

Doch auf Schumis Sohn lastet ein großer Druck. Immer wieder wird er mit seinem berühmten Vater verglichen. Dieser kann ihm seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 aber nicht zur Seite stehen, um ihn zu beraten.

David hat da mehr Glück, denn er fährt im Team seines Vaters und erhält dessen volle Unterstützung. Will Ralf durch seinen Sohn etwa das erreichen, was er selbst nie geschafft hat? Besser sein als der Ältere? Hoffentlich bahnt sich da nicht eine weitere Familientragödie an...