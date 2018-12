Michael Schumacher: Es geht ihm besser als viele glauben!

„Michaels Gesundheitszustand ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns nicht dazu äußern“, stellte seine Managerin Sabine Kehm (54) immer wieder öffentlich klar – und heizte so die schlimmsten Befürchtungen an.

Wie geht es Michael Schumacher?

Doch nun die Sensation! Es geht „Schumi“ besser als viele glauben – das berichtet ein Augenzeuge direkt vom Krankenbett. Wie erst jetzt bekannt wurde, besuchte der Erzbischof Dr. Georg Gänswein (62) im 2016 und seine Familie in dessen Anwesen in Gland am Genfersee. Im Gespräch mit „Bunte“ schildert der Geistliche nun den bewegenden und einzigartigen Besuch bei der Formel-1-Legende: „Ich saß ihm gegenüber, fasste ihn an beiden Händen und schaute ihn an. Sein Gesicht, so wie wir es alle kennen, das typische Michael-Schumacher-Gesicht – nur ein wenig fülliger ist es geworden. Er spürt, das liebende Menschen um ihn herum sind, sich um ihn sorgen.“

Corinna kümmert sich rührend um Michael

Michael Schumacher und seine Frau Corinna (49) sind gläubige Katholiken. Ihre Religion und das Gebet zu Gott spendeten ihnen in schweren Zeiten stets Trost. Auch nach Michaels Unfall hielt Corinna mit den gemeinsamen Kindern Gina Maria (21) und Mick (19) an ihrem Glauben fest. Umso bedeutender war der Besuch von Georg Gänswein für die gesamte Schumacher-Familie. Obwohl sich der Gottesmann und Michael Schumacher zuvor noch nie begegnet waren, bereitet das Aufeinandertreffen der beiden schon beim Zuhören Gänsehaut. Der Geistliche beschreibt es im Interview mit „Bild“: „Ich begrüßte Michael Schumacher und hielt seine Hände, die warm waren. Manches können Worte einfach nicht transportieren, aber eine Berührung kann es. Bei einem Kranken die Hand zu halten, ist etwas Urchristliches, das Trost und Nähe spendet, das war mir wichtig.“

Die Nahe zur Familie ist ihm wichtig

Zum Abschied malte Georg Gänswein mit seinem Daumen ein Kreuzzeichen auf Michaels Stirn und versprach ihm, ihn in seine Gebete einzuschließen. „An Ort und Stelle mit Michael Schumacher zu beten, das war mir zu viel, denn ich konnte ja nicht wissen, ob er das wollen würde. Aber man spürt, dass er Begegnungen wahrnimmt, dass er mit sich einen inneren Dialog führt. Man kann fühlen, dass die Nähe seiner Familie wichtig für ihn ist!“ Corinna und die Kinder sind immer für ihn da – wann immer er sie braucht.