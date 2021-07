Michael Schumacher: Es ist offiziell - Schon bald sehen wir ihn wieder

Bereits 2019 wurde bekannt gegeben, dass Familie Schumacher an einer Doku mit "Netflix" arbeitet, in der das Leben der Formel-1-Ikone porträtiert werden soll. Jetzt gibt es endlich ein Startdatum zu dem Projekt! Wie nämlich verkündet wurde, soll "Schumacher" ab dem 15. September auf "Netflix" zu sehen sein. Für seine Fans ein definitiv ein ganz besonderer Tag. Schließlich lebt Michael seit seinem schlimmen Skiunfall vollkommen zurückgezogen und es gelangt kaum eine neue Info über ihn an die Öffentlichkeit. In der Doku soll jedoch alles anders sein! So sollen auch Corinna (52) sowie ihre beiden Kinder Gina-Maria (24) und Mick (22) selbst zu Wort kommen. Doch damit nicht genug! Die Doku zeigt außerdem seltene Interviews sowie nie gesehenes Archivmaterial. Alle Schumi-Anhänger haben somit die Möglichkeit, ihrem Idol wieder ganz nah zu sein...