Michael Schumacher: Fiese Klatsche nach über 10 Jahren

Momentan ist Fernando Alonso in aller Munde. Mit 42 Jahren will er sich den WM-Titel holen. Doch zuletzt hat er in Spanien keine Glanzleistung gebracht. Er schaffte es nur auf Platz 7. Doch er ist überzeugt: "Ich denke, das war jetzt nur ein schlechtes Rennen. In Kanada bringen wir neue Teile, genau wie in Silverstone – und dann werden wir sie zermalmen."

Experte Nico Rosberg sieht das anders. Er vergleicht den Rennfahrer mit Michael Schumacher. Allerdings nicht im positiven Sinne.