Michael Schumacher: Für Geld! Erzählt Cora bald sein Geheimnis?

Müssen nun also Michael, Corinna und die Kinder zittern? All die Jahre herrschte Schweigen Wie es heißt, sollen sich Corinna und ihre Ex-Schwägerin zwar gut verstehen. Sicher weiß Cora, dass sie das Geheimnis um Michael niemals verraten darf. Aber wenn Cora erst einmal in Australien ist, sind selbst Corinna die Hände gebunden, und sie kann nichts mehr tun. Dabei ist es der Familie enorm wichtig, dass Michael geschützt wird, nichts über seinen Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit dringt. Ihm selbst war diese Zurückgezogenheit schon früher ein Anliegen. Er wollte am liebsten "ganz abgeschieden von der Außenwelt" sein. Nun ist das wichtiger denn je. Hoffentlich wird dieser Wunsch berücksichtigt – auch wenn das Geld lockt.

