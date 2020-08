Michael Schumacher: Geheimplan für sein großes Comeback

Wie es Michael Schumacher (50) wirklich geht, weiß kaum jemand. Fakt ist: Sechseinhalb Jahre nach seinem Ski-Unfall wird der Rekordchampion in seinem Haus am Genfer See von seiner Familie gepflegt – und weiter streng abgeschirmt! Bei dem Unfall Ende 2013 hatte er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Bis heute befindet er sich in Rehabilitation. Nur ganz enge Freunde dürfen ihn besuchen. Einer davon ist Ex-Ferrari-Boss Jean Todt (74).

Er schürt nun die Hoffnung auf ein großes Comeback des Formel-1-Stars. Beim Grand Prix von Ungarn verriet er: „Ich habe Michael Schumacher letzte Woche gesehen. Er kämpft. Ich hoffe, dass die Welt ihn wie-dersieht. Darauf arbeiten er und seine Familie hin.“ Seine Worte sorgten für Jubel beiden Fans weltweit. Tatsächlich soll es eine Art Geheimplan geben...

Gibt es Comeback von Michael Schumacher?

Wird Michael es schaffen, wieder soweit fit zu sein, wenn sein Film Premiere feiert?Die Fans warten sehnsüchtig auf die geplante Dokumentation „Schumacher“. Anlässlich „Schumis“ 50. Geburtstag am 5. Dezember 2019 hätte der Film in die Kinos kommen sollen. Dann wurde er auf diesen Herbst verschoben, weil sich die Produktionsfirma angeblich mehr Zeit nehmen wollte.