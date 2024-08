Michael Schumacher: Glücks-Nachricht! Schenkt seine Tochter ihm ein Enkelkind?

Die Sonne scheint, in der Ferne glitzert das blaue Meer. Auf dem mallorquinischen Familienanwesen in den Bergen über dem Küstenort Port d'Andratx herrscht Sommerstimmung pur. Michael Schumacher (55) genießt seit vielen Jahren die Wärme und Gelassenheit der traumhaften Baleareninsel. Und jetzt steht ein Ereignis bevor, das alle Herzen noch höher schlagen lässt. Seine Tochter Gina (27) will auf der Luxus-Finca ihrem Freund Iain Bethke (29) offiziell das Ja-Wort geben. Und viele stellen sich insgeheim die Frage: Wird "Schumi" bald Opa? Das wäre die schönste Glücks-Nachricht seit langem …