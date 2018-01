Michael Schumacher: Große Freude über Nachwuchs

Große Freude bei Familie Schumacher: Nach Michael (49), Ralf (42) und Mick (18) ist David Schumacher (16) nun das vierte Familienmitglied, das im Rennsport professionell durchstratet.

David Schumacher fährt seit diesem Jahr in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate, also der "Formel 4 UAE". Mit den Rennen bereitet der Neffe von Michael Schumacher sich auf einen möglichen Start in der deutschen Formel 4 vor.

Ralf Schumacher unterstützt seinen Sohn David

"Es ist sehr aufregend, in Abu Dhabi das erste Rennen mit David zu bestereiten", sagte Davids Vater Ralf laut "Bild". Der 16-Jährige fuhr bisher Kart, so wie auch die übrigen Rennfahrer seiner Familie.

Mick Schumacher: Kann er dem schrecklichen Druck standhalten?

Und es gibt noch weitere Parallelen: Auch Michael Schumachers Sohn, Mick fuhr vor ein paar Jahren noch in der Formel 4. Mittlerweile fährt er in der Formel 3.

Der Traum ist die Formel-1

Ein Traum, den beide Schumi-Sprösslinge haben: Die Formel 1: "Ich will auf jeden Fall in die Formel 1 – und hoffentlich auch in einem sehr guten Team sehr weit vorne landen", sagte David Schumacher laut "Auto Bild Motorsport".

Noch bis Samstag fährt er diese Woche auf dem Nordring des Formel-1-Kurses Yas Marina. „Dass ich meine Premiere auf einem Formel-1-Kurs feiere, ist natürlich umso schöner.“