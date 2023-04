Michael Schumacher: Große Sorge um den 54-Jährigen

Grund für den plötzlichen Aufschrei war in diesem Fall die Social Media Plattform Twitter. Wie "Bild" berichtet, tauchte am Donnerstag der Name Michael Schumacher "weit oben" in den Trends auf. Grund genug für viele, in Sorge zu verfallen. "Jedes Mal, wenn Michael Schumacher in den Trends auftaucht, sinkt mein Herz. Ehrlich, erschreckt uns nicht so", kommentiert ein aufgebrachter Fan. Wieso sein Name plötzlich so weit oben auftauchte? Eine bestätigte Erklärung gibt es nicht. Doch die "Bild" vermutet, dass die Versteigerung eines Formel-1-Boliden von Michael Schumacher der Grund dafür sein könnte. In Hongkong kam der Ferrari "F1-2000" unter den Hammer. Es ist der Rennwagen, mit dem Schumacher im Jahr 2000 seinen ersten WM-Titel.

Die Schumi-Fans können jedenfalls aufatmen...

