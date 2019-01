Michael Schumacher: Große Sorge um Sohn Mick

Reddit this

Gerade erst hat Michael Schumacher seinen 50. Geburtstag begangen. Erschütternd, was ausgerechnet jetzt ein Vertrauter verraten hat – ein echter Schock! Um seinen Sohn Mick (19) spielt sich eine Psycho-Tragödie ab!

Mick Schumacher steht unter großem Druck

Vergangene Saison wurde er Formel-3-Europameister, startet bald in der Formel 2. Natürlich hoffen die Fans, dass er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten wird. Doch Nico Rosberg (33) findet das bedenklich. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister warnt: „Wir sollten alle aufpassen, dass wir nicht zu viel Druck aufbauen und nicht zu viele Erwartungen an ihn stellen.“ Recht hat er. Schließlich beschreibt Mick selbst seinen Papa als „Vorbild“. Und für den aktuellen Titelträger (34) ist Schumi „der Größte aller Zeiten“.

Michael Schumacher: Haben die Ärzte einen fatalen Fehler gemacht?

Große Last!

Das ist eine enorme Last auf den Schultern des Filius! Was ist, wenn er die erwartete Leistung nicht bringt? Wird er daran sogar zerbrechen?