Michael Schumacher: Großes Nachwuchs-Glück!

David Schumacher fährt seit diesem Jahr in der deutschen Formel 4. Der Neffe von absolvierte starke Saison mit drei Siegen und wurde sogar Vizemeister. Was für ein Erfolg!

Michael Schumacher: Starker Nachwuchs

Schon im vergangenen Jahr, als David Schumacher noch für die Vereinigten Arabischen Emirate antrat, erklärte Vater Ralf Schumacher stolz: "Es ist sehr aufregend, in Abu Dhabi das erste Rennen mit David zu bestereiten." Der 17-Jährige fuhr zuvor Kart, so wie auch die übrigen Rennfahrer seiner Familie.

Mick Schumacher: Kann er dem schrecklichen Druck standhalten?

Und es gibt noch weitere Parallelen: Auch Michael Schumachers Sohn, Mick Schumcher fuhr vor ein paar Jahren noch in der Formel 4. Mittlerweile fährt er in der Formel 3.

Der Traum des Schumacher-Clans: Formel-1

Ein Traum, den beide Schumi-Sprösslinge haben: Die Formel 1: "Ich will auf jeden Fall in die Formel 1 – und hoffentlich auch in einem sehr guten Team sehr weit vorne landen", sagte David Schumacher laut "Auto Bild Motorsport".

Wenn es so weitergeht, dürfte sich sein Traum vielleicht bald erfüllen...