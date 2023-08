Michael Schumacher: Großes Sommer-Glück! Die ganze Familie jubelt

Und so herrscht auch in diesem Jahr reges Treiben in der Villa Yasmin, dem großzügigen Domizil der Schumachers. Das Anwesen liegt in der Nähe des exklusiven Hafenstädtchens Port d’Andratx im Westen der Insel.

Im weitläufigen Park wachsen Pinien und Palmen. Selbstverständlich gehört auch ein Pool zur Finca. Die Balkone und Terrassen sind so angeordnet, dass man immer einen Sonnenplatz findet. Gepflegte Fußwege schlängeln sich über das Grundstück. Und der Blick schweift auf das türkisfarbene Wasser der malerischen Bucht.

Corinna und Sohn Mick fahren gerne mit der Jacht hinaus aufs Meer, genießen das kühle Nass, die Aussicht oder surfen die sanften Wellen. Und Gina Maria ist auch auf Mallorca am liebsten am Reiten und kümmert sich um ihre Pferde.

Mallorca – diese zauberhafte Insel ist ein wahrer Herzensort für Michael und seine Liebsten. Eine echte Oase der Erholung. Keine wichtigen Pflichten stehen an, kein Stress, die Sorgen, sie scheinen Pause zu machen. Hier sind sie glücklich. Auch wenn es nicht mehr so ist wie früher, ist es dennoch schön!