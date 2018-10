Michael Schumacher: Gute Nachrichten aus der Reha

Reddit this

Sie gehen durch dick und dünn: Jean Todt und erlebten schwarze Stunden des Formel-1-Rennsports ebenso wie zahlreiche grandiose Siege. Der jetzige FIA-Präsident ist einer von ganz wenigen Vertrauten, die noch Zugang zu dem Ende 2013 schwer verunglückten Rekord-Weltmeister haben. Nun verriet der Franzose überraschende Details: „Ich besuche ihn immer wieder, mindestens zweimal im Monat.“

Michael Schumacher: Sein Gesundheitszustand ist ein Geheimis

Seit seinem Skiunfall befindet sich Michael Schumacher im Familien-Anwesen in der Schweiz in medizinischer Rehabilitation. Über seinen Gesundheitszustand dringen keine Informationen nach außen. Auch Todt will sich auf Nachfrage nicht genauer äußern: „Ich kann nur sagen, dass das Privatsache ist.“

Gleichzeitig bedauert der langjährige Ferrari-Teamchef aber auch: „Ich wünschte, die Situation wäre eine andere.“ Fügt jedoch hoffnungsvoll hinzu: „Ich sehe ihn. Ich sehe seine Familie. Ich liebe Michael einfach.“

Wenn Schumi ihn gar nicht bemerken würde, würde Jean Todt ihn sicher nicht so oft besuchen!