Michael Schumacher: Haben die Ärzte einen fatalen Fehler gemacht?

Wie geht es ? Diese Frage stellen sich Fans des Spitzensportlers seit fünf Jahren.

Emotionaler Rückblick: So kam es zu dem Skiunfall von Michael Schumacher

Michael Schumacher: Fataler Fehler der Ärzte?

Am 29. Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher schwere Hirnverletzungen. Er lag zeitweise sogar im Koma. Mitte Juni bestätigte seine Managerin Sabine Kehm dann, dass der Formel-1-Star wach ist. "Für die Zukunft bitten wir um Verständnis, dass seine weitere Rehabilitation außerhalb der Öffentlichkeit erfolgen soll", hieß es damals. Seitdem ist nichts über den Gesundheitszustand des 50-Jährigen bekannt.

Doch hätte das Drama verhindert werden können? Haben Ärzte des Sportlers einen fatalen Fehler begangen?

Die unglaubliche Geschichte gibt es im VIDEO:

Michael Schumacher ist 50!

Auch wenn die ganze Situation für die ganze Familie sicher schwer ist. Am 3. Januar hatten die Schumachers allen Grund zum Feiern. Michael feierte seinen 50. Geburstag!

Corinna Schumacher richtete an diesem besonderen Tag Worte an die Fans. "Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert", hieß es in einem emotionalen -Post.

Und damit nicht genug. "Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen", betonte sie noch einmal.