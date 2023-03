Michael Schumacher: Herzzerreißende Beichte - "Er fehlt mir!"

Rossalla Giannini kocht in dem Restaurant "Montana", das direkt neben der Heim-Strecke von Ferrari in Fiorano steht. Bei "Mamma" gehen nicht nur die Formel 1-Fahrer gerne essen. Es ist auch eine Pilgerstätte für Fans von Ferrari.

Auch Michael Schumacher war oft Gast bei der Köchin und hat sich mit seinem Leibgericht Tagliatelle al ragù bekochen lassen. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, hat sich Schumi einst sogar in ihrer Küche versteckt, um sich von den vielen Fans zu schützen. Er war ein guter Freund von ihr und sie denkt noch häufig an ihn. "Jeden Tag. Ich habe hier auch viele Fotos von ihm, da denke ich natürlich viel an ihn. Er fehlt mir. Mir fehlt mein Freund", erklärt sie dem Blatt.

Damit spricht sie vielen aus der Seele....

