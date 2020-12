Michael Schumacher: Hurra, endlich hören wir ihn sprechen!

Aber er spricht auch offen über die Herausforderung. "Ich merke diese Fußstapfen, ich sehe diese große Welle, die er halt mitgebracht hat." Und so, als hätte Schumi es geahnt, hört man ihn sagen: "Fakt ist ganz klar, man hat zwar Vorteile in so einer Situation, weil man natürlich Türen geöffnet bekommt und dadurch gewisse Dinge leichter hat. Aber letzten Endes, wenn es darum geht, sich zu beweisen, sitzt man alleine da. Und dann liegt die Last eher noch stärker auf den Schultern. Wenn er es will, macht er es. Dann werde ich ihn eh nicht aufhalten können, aber ich hoffe, er macht etwas anderes." Doch Mick lässt sich nicht abbringen: "Ich weiß, dass mich meine Familie darin unterstützt!"

