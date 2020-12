Michael Schumacher: Jaa, er hat es geschafft! Endlich packt sein bester Freund aus!

Das, was für die Fans vor Kurzem noch kaum vorstellbar war, rückt jetzt tatsächlich in greifbare Nähe. Denn Jean Todt, Präsident des Welt-Automobilverbands "FIA" und Schumis enger Vertrauter, berichtet Erstaunliches! Angesichts des rasanten Aufstiegs von Schumi-Sohn Mick, der im kommenden Jahr angeblich sogar in die "Formel 1" zum "Ferrari"-Partnerteam "Haas Racing" wechseln soll, erklärte Todt jetzt in einem Interview mit "RTL France": "Natürlich verfolgt Michael das." Diese Aussage hat Gänsehaut-Faktor! Man kann sich das lebhaft vorstellen: Schumi, der in der Villa am Genfer See seinem geliebten Jungen die Daumen drückt, voller Stolz und Vater-Glück…

"Er kämpft", sagte Todt im Sommer über seinen Freund. "Ich hoffe, die Welt wird ihn wiedersehen können. Darauf arbeiten er und seine Familie hin." Vielleicht ist es ja tatsächlich schon 2021 soweit? Vor Ort seinen Sohn an einer "Formel 1"-Rennstrecke um die Kurven sausen zu sehen, ihn anfeuern zu können – es wäre wohl der größte Triumph im Leben von Michael Schumacher.