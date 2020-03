Michael Schumacher: Jaa, im Herbst ist es endlich soweit!

Es sind Bilder, die bewegen. (51) blickt strahlend in die Kamera. Spricht von Familie und Erfolgen, von den Höhen und Tiefen seines Lebens. Und endlich können die Fans ihrer Rennfahr-Legende wieder ganz nah sein. Denn sie hatten die Hoffnung in all den Jahren niemals aufgegeben. Glaubten getreu den Worten „weiter kämpfen, niemals aufgeben“, dem Motto der "Michael Schumacher Keep Fighting"-Stiftung, an eine Genesung ihres Idols. Und nun werden die Wartenden endlich mit exklusivem Bildmaterial entlohnt.

Michael Schumacher kehrt auf der Leinwand zurück

Die Schumi-Doku, die bereits im letzten Herbst ins kommen sollte, wird endlich auf den Leinwänden der Nation zu sehen sein. Das verspricht natürlich nicht nur alte Aufnahmen der Formel-1-Legende, es sollen auch langjährige Wegbegleiter zu Wort kommen. Ex-Formel 1-Boss Bernie Ecclestone (89) zum Beispiel, der auch verriet, dass der Ex-Rennfahrer aktuell an seiner Gesundheit arbeite: "Michael ist im Moment nicht bei uns. Aber wenn es ihm besser geht, wird er alle Fragen beantworten.“

Dass der Kinostart nun auf Oktober verschoben wurde, lässt aufhorchen. Bereitet Michael Schumachers Familie etwa noch eine besondere Überraschung für die Fans? Möglich wäre es...

