Michael Schumacher: Jaa, zuckersüße News von Tochter Gina Maria

Nicht nur beim professionellen Westernreiten ist Gina Maria Schumacher (22) erfolgreich, auch in der Liebe läuft es: Seit mehreren Jahren ist die Tochter von (51) mit dem Springreiter Iain Bethke zusammen – und sie werden es wohl auch bleiben: Denn die beiden tragen neuerdings Armbänder. Keine gewöhnlichen, sondern Schmuckstücke mit einer ganz besonderen Bedeutung…

Es ist schön zu sehen, wie glücklich Gina an der Seite ihres Freundes ist – ein -Foto zeigt das Pärchen total verliebt und unbeschwert lächelnd am Strand. Harmonie pur – und die ist wichtig für die Schumi-Tochter. Nach dem folgenschweren Ski-Unfall ihres Vaters, der vor sechs Jahren so einen dunklen Schatten über ihr Leben warf, braucht die junge Frau einen liebevollen Partner an ihrer Seite, jemanden, auf den sie sich emotional verlassen kann. Und diesen Partner scheint sie in Iain gefunden zu haben. Sie stellte ihn im Dezember 2017 bei einer glamourösen Preisverleihung zum ersten Mal offiziell als ihren Begleiter vor. „Er ist ihr Freund, sie sind schon länger zusammen“, bestätigte Schumacher-Managerin Sabine Kehm damals.

Ist Schumis Tochter längst verlobt?

Und inzwischen könnten Gina und Iain sich wohl sogar eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Neuerdings ziert ihr Handgelenk ein goldenes Armband des Labels Sleipnir Dallas, in dessen Mitte ein wertvoller Diamant funkelt. Er trägt ein ähnliches Modell, allerdings in Lederoptik. Die goldene Version kostet 4.300 Euro, die schlichtere Variante liegt bei 1.600 Euro. Für klassische Freundschaftsarmbänder sind die Schmuckstücke zu teuer. Der Juwelier bewirbt sie stattdessen als kreative Alternative zum Verlobungsring.

Schlagen Gina und Iain das nächste Kapitel in ihrer Lovestory auf? Offiziell bestätigt ist bislang noch nichts – nur so viel dürfte ganz sicher sein: Michael und Ginas Mama Corinna würden sich über so schöne Nachrichten bestimmt freuen…