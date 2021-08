Michael Schumacher: Jetzt packt Ehefrau Corinna aus

Corinna schwärmt von Michael

"Ich habe einfach gespürt, dass der etwas Besonderes ist. Ich glaube, das mental Starke, das hat er einfach. Er ist extrem stark. Auch heute zeigt er mir eigentlich jeden Tag, wie stark er ist", schwärmt Corinna von ihrem Mann. Die beiden sind seit 1995 verheiratet.

In der neuen Dokumentation "SCHUMACHER" bekommen die Fans viele private Einblicke zu sehen. Sie beschreibt Michaels Werdegang und zeigt, wie hart er für seinen Erfolg gearbeitet hat. Auch seine Kinder Gina und Mick kommen darin zu Wort. "Das ist mein Papa, und ich bin froh, dass er mein Papa ist", so die Reiterin. Da kann ihr Bruder nur zustimmen! "Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, denke ich mir: So will ich auch werden", verrät Mick.