Michael Schumacher: Jetzt packt ein Bekannter der Familie aus!

Eine Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Die Familie und auch Managerin Sabine Kehm geben über den Gesundheitszustand des Sportlers keine Auskunft.

Michael Schumacher: Ein Bekannter packt aus

Doch ein Bekannter der Familie Schumacher meldet sich jetzt zu Wort. Erzbischof Georg Gänswein traf im Jahr 2016. Über dieses Treffen spricht er jetzt mit dem Magazin "Bunte".

"Ich saß ihm gegenüber, fasste ihn an beiden Händen und schaute ihn an. Sein Gesicht ist so, wie wir es alle kennen, das typische Michael-Schumacher-Gesicht; nur ein wenig fülliger ist er geworden", so Georg Gänswein.

Und weiter: "Er spürt, dass liebende Menschen um ihn herum sind, sich um ihn sorgen und gottlob die allzu neugierige Öffentlichkeit fernhalten. Ein Mensch, der krank ist, braucht Diskretion und Verständnis."

Erzbischof Georg Gänswein betet für Michael Schumacher

Bis heute steht Erzbischof Georg Gänswein mit Michaels Ehefrau Corinna in losem Kontakt. Und er betet für sie und ihre Familie - gerade jetzt zu Weihnachten. "Natürlich schließe ich Michael Schumacher und seine Familie in meine Gebete ein. Weihnachten ist das Fest der Geburt Christi, der menschgewordenen göttlichen Liebe. Diese zu verspüren tut gut und not", erklärt er.