Michael Schumacher: Jetzt spricht seine Familie!

Nach Michael Schumachers Unfall wurde es still um ihn. Obwohl die Fans sich seit vier Jahren fragen, wie es ihrem Idol geht und ob er überhaupt noch am Leben ist, hüllte sich die Familie des Rennfahrers weitestgehend in Schweigen. Doch plötzlich ist alles anders! Rund um das Grundstück des ehemaligen Formel-1-Stars herrscht Aufregung. Hin und wieder muss sogar die Polizei anrücken, um Neugierige zu vertreiben.

Michael Schumacher: Darum darf ihn niemand sehen

Es wirkt fast so, als wäre das Schlimmste überstanden. Ärzte aus aller Welt rieten der Familie immer wieder dazu, Geduld zu haben. Rund um die Uhr war ein Pflegeteam bei Michael und die Therapeuten halfen ihm dabei, sein neues Leben zu meistern. Das scheint sich nun ausgezahlt zu haben...

Bei einer Preisverleihung verkündete seine Tochter Gina: „Ich danke meinen Eltern, die mir jedes Mal ihre Liebe und Unterstützung schenken, und meinem Team, das hinter mir steht!“ Und zum 49. Geburstag ihres Vaters schrieb sie sogar „Herzlichen Glückwunsch an den besten Papa der Welt. Wir lieben dich!“ Dass sie all dies tat, beweist: Es gibt immer noch Hoffnung!