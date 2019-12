Reddit this

Michael Schumacher: Mysteriöse Enthüllung! Was weiß die Wahrsagerin?

Michael Schumacherss Unfall jährt sich am 29. Dezember zum fünten Mal. Nun verrät ein Insider, welche Rolle eine mysteriöse Wahrsagerin spielte...

Der Ex-Formel-1-Rennfahrer war schon zu seiner aktiven Zeit für seinen Aberglauben bekannt. Ohne seine Glücksbringer bestritt er keine Rennen. Doch was erst jetzt herauskam: (50) soll regelmäßig den Rat einer Wahrsagerin eingeholt haben. „Wenn er nicht zu ihr kommen konnte, besuchte sie ihn an der Rennstrecke“, erzählt Volker F. (56, richtiger Name der Redaktion bekannt) gegenüber "Freizeitwoche". Der Stuttgarter Unternehmer war selbst Kunde bei der Geistheilerin aus Pforzheim.

Vertraute Michael Schumacher einer Wahrsagerin?

Mysteriös: Als Volker F. die Wahrsagerin wieder aufsuchen wollte, konnte er sie nicht mehr erreichen. Nachbarn erzählten, dass sie nach Michael Schumachers Unfall im Dezember 2013 ihre Gabe zu sehen verloren haben soll. Seither sei sie spurlos verschwunden. Schumis berühmtester Glücksbringer ist ein Amulett. Es besteht aus tibetanischen Dzi-Steinen (Material: Achat). Er ließ es sich zusammen mit seiner Frau Corinna (50) anfertigen. Den Tibetern nach sollen die Dzi-Steine vor Unglück und Krankheit schützen. Bergretter sollen den Talisman nach seinem Skiunfall im Schnee gefunden haben...

