Michael Schumacher: Nachwuchs für Tochter Gina Schumacher!

Das Gina Schumacher eine begnadete Westernreiterin ist, ist definitiv nichts Neues. So teilt die Tochter von Michael Schumacher via "Social Media" immer wieder eine Reihe von Bildern, die ein paar Einblicke in ihre Leidenschaft geben. Doch damit nicht genug! Wie Gina nun per "Instagram" berichtet, hat eins ihrer geliebten Pferde Nachwuchs bekommen. So postet sie ein Foto des süßen Fohlens, zu dem sie kommentiert: "First baby boy born this year". Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...