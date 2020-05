Michael Schumacher: Neue Enthüllung! Ein Vertrauter packt aus

Reddit this

Lange war es still um Michael Schumacher, doch jetzt meldet sich ein Wegbegleiter von Schumi zu Wort.

Lange hat man nichts gehört von (51). Doch jetzt gibt es neue Enthüllungen rund um den Rennfahrer. In einem Interview plauderte sein Ex-Manager Willi Weber (78) einige private Details aus – zum Beispiel über den heftigen Streit zwischen Michael und seinem Bruder Ralf Schumacher (44). „Da sind zwei Hitzköpfe aufeinandergetroffen, da hat es oft geknallt. Aber hinterher haben sie sich wieder vertragen. Unser Motto war: Blut ist dicker als Benzin“, so Weber.

Michael Schumachers Familie startet durch

Wie früher „Schumi gegen Ralf“ träumt der 78-Jährige heute von der Schlagzeile „Schumi III gegen Schumi IV“ in der Formel 1: „Das wäre geil. Das wäre zu schön, dass noch zu erleben.“ Damit bezieht er sich auf Mick und David Schumacher. Derzeit machen sowohl Michaels Sohn (21) als auch Ralfs Filius (19) Karriere im Motorsport - und gelten beide als große Nachwuchs-Talente.

Nicht nur Willi Weber, sondern sicher auch Michael Schumacher selbst wünscht sich, dass die beiden jungen Rennfahrer richtig durchstarten. Wer weiß - vielleicht ist der Name Schumacher in der Formel 1 bald ja tatsächlich wieder in aller Munde...

