Michael Schumacher: Neue erschreckende Details! Das passierte vor seinem Unfall!

Michael Schumacher ist ein Mann, der alles hatte: Talent, Titel, Anerkennung, Ruhm und Reichtum. Doch das war nicht, was ihn glücklich machte. Er sehnte sich nach einem anderen Leben. Nach Freiheit. Den Preis der Popularität verfluchte er manchmal. Schon als junger Mann sprach er laut "Das Neue Blatt" in einem Interview von seinen geheimen Sehnsüchten und Plänen. "Meine Zukunft heißt: Raus aufs Land! Ein schönes großes Grundstück haben, womöglich sogar Farmer werden." Was ihn ganz besonders daran reizte? Er wollte "ganz abgeschieden von der Außenwelt" sein. Ein Traum, der an dem Tag seines Unfalls platzte. Oder doch nicht?

Auch interessant: