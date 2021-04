Michael Schumacher: Neue Hoffnung! Die Ärzte verraten ein tolles Geheimnis

Der Spezialist ist kein Wunderdoktor, doch sein Spezialgebiet sind Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma. So wie bei Michael Schumacher: "Ich hatte in meiner Praxis ähnliche Fälle und weiß, wovon ich spreche", erklärt er laut "Freizeitwoche". Sein Interesse für die Sportlegende kommt nicht von ungefähr. Acciari reagierte auf die Aussage seines Schweizer Kollegen Erich Riederer in einer TV-Dokumentation. Doktor Riederer äußerte sich positiv über Schumis Krankheitsverlauf: "Er atmet, sein Herz schlägt und mit Hilfe kann er kleine Schritte machen", verriet der Neurologe ein Geheimnis, dass der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Das ist schon sensationell! Für Dr. Nicola Acciari Anlass, unter diesen guten Voraussetzungen Michael Schumachers Gesundheit voranzubringen: "Ich würde sofort zu ihm fahren, wenn die Familie mir die Gelegenheit dazu geben würde", versichert Acciari.

Mit Sicherheit hat Corinna Schumacher (51) schon viele Spezialisten aufgesucht. Doch die Neuro-Medizin macht Riesenfortschritte. Schumis Wahlspruch lautet "Keep fighting". Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Und noch eine freudige Nachricht für seine Familie und seine Fans, die Michael immer noch lieben: Am 27. Mai bekommt nun auch Michael Schumacher einen Platz in der Hall of Fame des Indianapolis Motor Speedway. Was für eine große Ehre.