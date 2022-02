Michael Schumacher: Neuer Schock für seine arme Familie!

Seit dem tragischen Unfall im Dezember 2013 im französischen Méribel ist der gesundheitliche Zustand der Rennfahrer-Legende ungewiss. Und jetzt ereignete sich ein Drama, das Erinnerungen aufleben lässt! Der französische Schauspieler Gaspard Ulliel († 37) verunglückte ebenfalls auf der Skipiste – er wurde per Helikopter in das Universitätskrankenhaus von Grenoble transportiert, starb an einem Schädelhirntrauma. Tragisch: Auf diesem Wege und mit ähnlicher Verletzung wurde auch der Formel 1-Star damals in dieselbe Klinik gebracht. Verständlich, wenn da alte Wunden aufreißen könnten!

Doch die Schumis müssen nicht nur damit fertig werden: Gina-Maria ist bösen Anfeindungen ausgesetzt. Die 24-Jährige ist leidenschaftliche und erfolgreiche Reining-Reiterin. Sie postet auf ihrem Instagram-Profil Bilder ihrer Wettkämpfe – aber einige Fans kritisieren sie dafür. "Etwas anderes, als die Tiere so zu misshandeln, kannst du nicht" oder "Das Pferd sieht gequält und ängstlich aus", heißt es darunter. Das hat die Blondine nicht verdient, sie geht vorbildlich mit den Tieren um. Was sollen Michael, seine Ehefrau Corinna (52) und die beiden Kinder denn bloß noch alles ertragen?