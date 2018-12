Michael Schumacher: Nur die Erinnerung bleibt jetzt noch!

Reddit this

Es ist nicht viel, was den Fans von Michael Schumacher noch bleibt. Umso schöner, was seine Familie, allen voran Corinna Schumacher (49), dieses Jahr auf die Beine gestellt hat...

Am 16. Juni wurdein der neuen „Motorworld Köln-Rheinland“ eine Ausstellung eröffnet, in der 20 legendäre Autos und Rennwagen von Schumi bewundert werden können.

Doch das Eröffnungsdatum ist hochemotional: Denn am 16. Juni ist es exakt vier Jahre her, dass der Rekordweltmeister nach 169 Tagen aus dem Koma erwachte … Zufall? Wohl kaum. Michaels Managerin Sabine Kehm (53) über die Aktion: „Das ist schön für die Familie, weil dadurch der Blick frei wird für den Menschen Michael und sich das Ganze nicht nur am Krankenbett abspielt.“ Trotzdem macht die Ausstellung deutlich: Den alten Schumi gibt es nicht mehr. Jetzt bleibt nur noch die Erinnerung...

Viele Schumi-Fans kommen

Dass viele Fans von gerne in Erinnerungen schwelgen, zeigt die Besucherzahl. Die Ausstellung läuft auch ein halbes Jahr nach der Eröffnung immer noch erfolgreich und bietet vielen Formel-1-Fans die Möglichkeit, exklusive Stücke aus der Sammlung von Michael Schumacher zu bewundern.